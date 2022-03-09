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    13:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    О ситуации с курсом тенге высказался Айдос Сарым

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свое мнение о ситуации с курсом тенге высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я не экономист. Но как человек считаю, что мы находимся в непростой волатильной ситуации. Если ситуация будет сильно ухудшаться, то ситуация с тенге не будет здоровой», - сказал Айдос Сарым, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Депутат добавил, что экономики России и Казахстана очень сильно взаимосвязаны.

    «Потому что мы соседи и наши экономики очень сильно завязаны друг на друге. Там живет 1 млн казахов, у нас 3 млн русских. Самое большое количество совместных предприятий, большой объем импорта. Мы можем микшировать, снижать зависимость, пытаться в этой ситуации сбивать пожар, но сейчас ни у кого нет «золотой таблетки». Самые ожесточенные критики власти не могут предложить 10 мер или 3 мер, которые были бы эффективны. К сожалению, это форс-мажор», - подчеркнул Айдос Сарым.

    Теги:
    Мнения Экономика Мажилис
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