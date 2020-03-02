О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручений Главы государства Министерством здравоохранения и государственными органами разработан алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстана «План Б». С 6 января по настоящее время усилен санитарный контроль», - сказал Елжан Биртанов.

Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день обеспечен контроль в пунктах пропуска госграницы.

«Осмотрено около 800 тысяч человек. Помещено на карантин всего 6 474 человека. С 6 января госпитализировано 186 человек с температурой и ОРВИ, из них выписано 166 человек, остальные остаются в стационарах. Диагноз коронавирусной инфекции не подтвержден, результаты лабораторных исследований отрицательные», - сообщил Елжан Биртанов.

Было отмечено, что тестирование производится тестсистемами производства Российской Федерации и Республики Казахстан.