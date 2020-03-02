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вчера 19:53
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вчера 18:23
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вчера 16:42
О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях реализации поручений Главы государства Министерством здравоохранения и государственными органами разработан алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстана «План Б». С 6 января по настоящее время усилен санитарный контроль», - сказал Елжан Биртанов.
Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день обеспечен контроль в пунктах пропуска госграницы.
«Осмотрено около 800 тысяч человек. Помещено на карантин всего 6 474 человека. С 6 января госпитализировано 186 человек с температурой и ОРВИ, из них выписано 166 человек, остальные остаются в стационарах. Диагноз коронавирусной инфекции не подтвержден, результаты лабораторных исследований отрицательные», - сообщил Елжан Биртанов.
Было отмечено, что тестирование производится тестсистемами производства Российской Федерации и Республики Казахстан.
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