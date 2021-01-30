О ситуации с коронавирусом рассказали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О заболеваемости коронавирусной инфекцией в Жамбылской области рассказали в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асета Калиева, на 28 января 2020 года на территории области зарегистрировано 5 494 случая общей эпидемии COVID-19.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 482,5. Помимо этого, зарегистрировано 946 случаев пневмонии (83,1 на 100 тысяч населения). За прошедшие сутки выявлено 24 случая КВИ (рост за сутки на 0,4%). Из числа зарегистрированных случаев 2 581 больной, что составляет 47%, с симптомами ковида, 2 913 больных (53%) - без симптомов. Выздоровел 5 101 человек, смертельных случаев от КВИ – 63».

Спикер отметил, что на сегодняшний день в инфекционном стационаре на 1 200 коек находятся 460 больных, то есть койко-места заполнены на 38,3%. В том числе 45 больных находятся в реанимации, в карантинном стационаре - 18 лиц.

«На карантине находятся 14 735 человек, в домашних условиях - 1 741. В ходе эпидемиологического обследования выявлено 22 375 лиц, которые контактировали с больными. Из них 20 300 находятся в близких отношениях, 2 075 - в потенциальных. При этом состоявшие в отношениях 20 634 лица сняты с контроля из-за истечения времени наблюдения. С остальными лицами ведется работа в соответствии с постановлением», - рассказал Асет Калиев.

На 27 января 2021 года ПЦР-тестирование прошли в общей сложности 254 673 человека, из них 5 494 – положительных результатов, 249 179 - отрицательных.

«За последнюю неделю в области зарегистрировано 152 случая КВИ, недельный рост увеличился на 2,8%, - продолжил спикер. - Наибольшее количество случаев зафиксировано в Таразе – 82 (рост на 3,2%), Шуском районе – 16 (рост на 4,3%), Жамбылском – 12 (рост на 4,3%) и Байзакском районе - 11 (рост на 3%). В остальных районах ситуация стабильная. В карантинном стационаре по области находятся 18 лиц, койко-места заполнены на 11,6%», - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

По данным ведомства, сейчас в больницах региона функционируют 1 200 инфекционных коек, в том числе 145 реанимационных.

На сегодняшний день Жамбылская область остается в «зеленой» зоне.