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    00:27, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    О ситуации с коронавирусом рассказали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Если до начала апреля основное число заболевших выявлялось на Тенгизском месторождении, то в этом месяце - в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «Всего за 8 апреля выявлено 149 инфицированных. В том числе 101 пациент из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 17 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 8 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Кызылкогинского района, у 14 жителей Индерского, у 5 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Махамбетского района и у 1 жителя Макатского районов. Заболевание у 68 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 81 человека симптоматика отсутствует.

    За 8 апреля в области от коронавируса выздоровели 65 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 605 человек, в модульной больнице - 192, в инфекционном стационаре областной больницы - 23 пациента, в районных инфекционных стационарах - 83. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 194 человека», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    В пятницу в Атырау доставили 8 тысяч доз вакцины «Спутник V».

    Как ранее сообщалось, в Атырау модульная инфекционная больница, рассчитанная на 200 пациентов, полностью заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 возобновил инфекционный стационар областной больницы №2.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Другие государственные органы Акимат Общество Статистика
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