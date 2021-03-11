О ситуации с коронавирусом рассказали в  Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса в областном центре, районах и месторождении Тенгиз рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболел 40 человек. Среди них 4 пациента из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 35 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе-1 человек. Заболевание у 7 человек протекает с симптомами КВИ. В домашних условиях получают лечение 101 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 67 человек, в районных инфекционных стационарах - 18, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 267 человек. С начала января число инфицированных в области снизилось в три раза.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 27 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «желтую» зоне.

Напомним, 9 марта в Атырау началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».