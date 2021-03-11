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    22:07, 10 Март 2021 | GMT +6

    О ситуации с коронавирусом рассказали в  Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением коронавируса в областном центре, районах и месторождении Тенгиз рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболел 40 человек. Среди них 4 пациента из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 35 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе-1 человек. Заболевание у 7 человек протекает с симптомами КВИ. В домашних условиях получают лечение 101 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 67 человек, в районных инфекционных стационарах - 18, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 267 человек. С начала января число инфицированных в области снизилось в три раза.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 27 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «желтую» зоне.

    Напомним, 9 марта в Атырау началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акмолинская область
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