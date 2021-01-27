АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за прошедшие сутки в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 84 человек. Среди инфицированных - 3 пациента из города Атырау. 78 выявлено на месторождении Тенгиз. В том числе контактные – 14, по результатам скрининга – 49, 5 человек за медпомощью обратились сами и 10 выявлены при выезде с вахты. Из Кызылкогинского-2 человека, Макатского -1. Заболевание у 10 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 367 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 85 человек, в районных инфекционных стационарах - 36. На Тенгизе 476 человек находятся в инфекционном стационаре и 377 на изоляции как бессимптомные. Всего 833 человека.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровел 51 пациент. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.