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    12:33, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    О ситуации с коронавирусом рассказали в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 28 июня, в области зарегистрировано 27 241 лабораторно подтвержденный случай КВИ, из них с симптомами 17 118. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели остается на одном уровне 0,1%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Аксуском – 0,2%, Балхашский – 0,3%, Каратальском – 0,2%, Сарканском – 0,3% районах и г.Текели – 0,3%. За последние сутки зарегистрировано 33 случаев КВИ, темп прироста – 0,1%, из них 18 симптомных и 15 бессимптомных случаев», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    На 28 июня выписаны с выздоровлением – 26 257, за сутки из стационара выписано 0 пациентов, снято с домашней изоляции – 29 человека.

    Первым компонентом привито 326 321 человек, вторым 198 352. Среди вакцинированных - государственные служащие – 10 526, медицинские работники – 21 383, педагоги – 35 014, СМИ – 125, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 2382 и другой сферы деятельности – 218 887.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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