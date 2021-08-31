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О ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации рассказали в Алматы

31 Августа 2021 12:14
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О ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В правлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За 30 августа зарегистрировано 1 309 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1241 случай с симптомами и 68 - без симптомов.

«Выписано всего 444 человека, поступило 378. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) находится 5 551 человек (142 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 462. На ИВЛ – 69, на неинвазивной ИВЛ – 197, High flow занято – 201 аппаратов», - сообщили в управлении.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 157 пациентов, с симптомами – 10 759 с легкой и средней степенью, без симптомов – 398.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 050 алматинцев, вторым компонентом – 3 832 человека.

Всего на 30 августа вакцинировано первым компонентом 867 286, вторым компонентом - 724 837 человек.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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