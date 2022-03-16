АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О ситуации с COVID-19 рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 человека. 9 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах. За последние сутки летальных случаев от COVID-19 нет. 73 пациента с COVID-19 получают лечение на дому. 16 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки.

Первым компонентом вакцин от COVID-19 привито 269 524 человека. вторым компонентом вакцин от COVID-19 привито 256 005 человек. Вакциной Pfizer привито 7 492 человека. Ревакцинировано от COVID-19 48 067 человек.