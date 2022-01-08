О ситуации рассказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Государственные учреждения, коммунальные предприятия, органы занятости работают как всегда. Пенсии и пособия в полном объёме перечислены в банки второго уровня и отделения АО «Казпочта». Однако из-за перебоев с интернетом снять наличные средства не всегда удаётся. Об этом и многом другом в ходе брифингов рассказали руководители различных ведомств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Все 15 этапов необходимых социальных выплат, а это пенсии и пособия за январь, были перечислены в первых числах месяца. Далее банки и АО «Казпочта» должны перевести их на специальные счета граждан. Поэтому просим земляков подождать некоторое время, и вскоре они получат положенные выплаты», - сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Толеу Мухтаров.

Он также отметил, что отделы и центры занятости во всех городах и районах области работают в штатном режиме. Жители региона, как и прежде, смогут обращаться к специалистам по вопросам трудоустройства, назначения пособий и т. д.

Заместитель председателя Карагандинского филиала Национального банка Бектурган Бозтереев прокомментировал ситуацию в работе финансовой системы страны.

«С началом введения контртеррористической операции Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком приняло решение о приостановлении работы всей финансовой системы. Это проводится в целях безопасности инфраструктуры, работников банковской системы, нашего населения, а также сбережения инкассации и банкоматов. Деятельность приостановлена пока на один рабочий день, так как 7 января является праздничным, а последующие два - выходными. Мы надеемся, что в понедельник, возможно, финансовая система будет работать в штатном режиме. Что касается снятия денег из банкоматов, то этот факт непосредственно связан с нестабильной работой интернета. Как только он заработает в полной мере, так сразу же появится возможность воспользоваться платёжными карточками, и тогда же можно будет совершать операции в мобильных приложениях - переводить средства, оплачивать кредиты и счета. В данный момент Казахстанский центр межбанковских переводов также не работает», - пояснил Б. Бозтереев.

Он также сообщил о том, что среди граждан стала распространяться недостоверная информация. Казахстанцы передают друг другу, что до 15 января необходимо написать заявления в Национальный банк для списания кредитов. Это не соответствует действительности. А распространение ложной информации карается по закону.

Вода, электричество, тепло все предстоящие дни будут подаваться бесперебойно. В этом жителей области заверил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

По его словам, коммунальные предприятия и компании-услугодатели работают в штатном режиме, обеспечивая, согласно температурному графику, теплоснабжением и электроснабжением все объекты соцкультбыта и жилые дома.

«Все 69 котельных, более 700 автономных систем отопления осуществляют свою деятельность бесперебойно. Необходимый запас топлива на весь отопительный сезон имеется. Электрики, сантехники, слесари находятся на рабочих местах и обеспечивают всем необходимым объекты региона. Если у граждан возникнут вопросы по водо-, электро- и теплоснабжению либо по работе сотовой связи, то они могут обратиться по телефону: 8-7212) 56 09 05», - сообщил Улантай Усенов.

О том, как будут курсировать автобусы, поезда и летать самолеты, рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саят Шаймин.

«На территории Карагандинской области общественный транспорт работает согласно расписанию. Междугородние и внутригородские перевозки осуществляются в штатном режиме. Что касается внутриобластных железнодорожных сообщений, то на сегодня все действующие маршруты функционируют полностью. Есть ограничения в авиаперелетах, но они вызваны приостановлением полётов отечественных и других перевозчиков. Это связано с введением чрезвычайного положения и обеспечением безопасности полетов», - сказал С. Шаймин.

В обычном порядке будут вести приём поликлиники и больницы, отметили в управлении здравоохранения.

Скорая помощь принимает звонки по номеру 103, круглосуточные стационары ведут приём пациентов как на плановую госпитализацию, так и по экстренному приёму пациентов на уровне приёмного покоя. Все поликлиники ведут приём, в праздничные выходные дни поликлиники будут работать согласно графику с 08:00 до 15:00, информирует ведомство.

Министерство образования и науки уже сообщило казахстанцам о продлении каникул для школьников и студентов. Детские сады и организации дополнительного образования работают в штатном режиме.

В управлении образования функционирует горячая линия по телефону: 8-776-103-41-79, обратившись на которую жители Карагандинской области могут получить консультацию по возникающим проблемным вопросам.

Горячая линия работает до 22:00. Кроме того, с 09:00 до 18:30 граждане могут обратиться по телефону: 8 -7212-41-13-19.

«В случае возникновения изменений мы дополнительно о них сообщим. Просим доверять только официальным источникам», - сообщили в управлении образования.