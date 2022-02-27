+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК

27 Февраля 2022 19:27
Поделиться:
О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан и загранучреждения нашей страны в Украине, Польше, Молдове, Беларуси и России продолжают работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане Медстрахование: как казахстанцу выбрать клинику в системе ФСМС Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине

В рамках договорённостей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования для 80 граждан РК, и они размещены в г. Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса.

Ещё 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украино-польской границе и ожидают своей очереди на её пересечение. На месте с украинской и польской сторон границы находятся сотрудники диппредставительств РК, которые работают над решением возникающих вопросов.

Министерством предпринимаются все необходимые меры для скорейшего выезда сограждан в Польшу и их дальнейшего возвращения в Казахстан.

В МИД РК напомнили, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыты «горячие линии» в Посольстве Казахстана в Киеве и в МИД РК, задействованы Почётные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Посольство РК в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов. Контакты почетных консулов РК в Украине можно узнать по ссылке.

Ожидается, что первый репатриационный рейс будет осуществлен 27 февраля с.г. после прибытия основной части граждан РК в г. Катовице.

«В дальнейшем планируется организовать и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с Посольством РК в Киеве и сообщить о своём местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в г. Львов или г. Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщает в Telegram МИД РК.

Ранее сообщалось, что 28 февраля 2022 года в 09:30 от посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Кроме того, МИД РК совместно с НПП «Атамекен» проводит необходимую работу по сбору информации о водителях большегрузов – гражданах РК, которые находятся на территории Украины, и прорабатывает возможные пути их выезда с учётом ситуации на местах.

Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Соотечественники   #Украина  
Поделиться:
Новости по теме
При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Медстрахование: как казахстанцу выбрать клинику в системе ФСМС
Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине
Популярное
1 Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
2 Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
3 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
4 Туман, пыльная буря и гроза: штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана
5 Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
6 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Читайте также
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
50 казахстанских водителей большегрузов сообщили данные о своем местонахождении в Украине
Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Туман, пыльная буря и гроза: штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана
Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив