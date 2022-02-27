О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан и загранучреждения нашей страны в Украине, Польше, Молдове, Беларуси и России продолжают работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках договорённостей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования для 80 граждан РК, и они размещены в г. Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса.

Ещё 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украино-польской границе и ожидают своей очереди на её пересечение. На месте с украинской и польской сторон границы находятся сотрудники диппредставительств РК, которые работают над решением возникающих вопросов.

Министерством предпринимаются все необходимые меры для скорейшего выезда сограждан в Польшу и их дальнейшего возвращения в Казахстан.

В МИД РК напомнили, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыты «горячие линии» в Посольстве Казахстана в Киеве и в МИД РК, задействованы Почётные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Посольство РК в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов. Контакты почетных консулов РК в Украине можно узнать по ссылке.

Ожидается, что первый репатриационный рейс будет осуществлен 27 февраля с.г. после прибытия основной части граждан РК в г. Катовице.

«В дальнейшем планируется организовать и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с Посольством РК в Киеве и сообщить о своём местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в г. Львов или г. Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщает в Telegram МИД РК.

Ранее сообщалось, что 28 февраля 2022 года в 09:30 от посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан.

Кроме того, МИД РК совместно с НПП «Атамекен» проводит необходимую работу по сбору информации о водителях большегрузов – гражданах РК, которые находятся на территории Украины, и прорабатывает возможные пути их выезда с учётом ситуации на местах.