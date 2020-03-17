О ситуации по коронавирусу в регионе будут ежедневно сообщать карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Эта информация будет обновляться ежедневно на протяжении всего периода действия режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На карантине под круглосуточным наблюдением сейчас находятся 47 карагандинцев. Все они прибыли из стран категории 1А - Италии, Ирана, Южной Кореи, КНР - или контактировали с условно зараженными.

На домашнем карантине - 52 человека, под медицинским наблюдением - 155. Еще 260 человек - на дистанционном мониторинге медиков. Ни у одного пациента нет симптомов коронавируса.

«На сегодняшний день завезено 250 тысяч масок, поставки начались в аптеки «Биосфера». До конца недели в регион поставят еще 200 тысяч масок», - сказал Ержан Нурлыбаев.

Напомним, в регионе есть собственное производство дезинфицирующих растворов, в том числе антисепитков для рук.

«Чтобы не допустить спекуляции дезсредствами, их отпускают по разнарядке управления здравоохранения. Способ доставки - самовывоз. Для обеспечения прозрачности наших действий мы будем размещать в соцсетях информацию о датах, объемах отгрузки и получателях дезсредств», - отметил руководитель управления здравоохранения.

Он также сообщил, что в области выделят средства на закупку масок и антисептиков. Ими обеспечат работников сферы здравоохранения, полиции, ЦОНов и других подразделений, сотрудники которых имеют постоянный контакт с людьми.

В стационарах Карагандинской области объявлен карантин. Посетителей к больным не впускают, но необходимые вещи и продукты можно передать в отведенное для этого время.

В управлении здравоохранения напоминают, что во время действия режима ЧП не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Казахстанцам советуют оставаться дома, воздержаться от семейных торжеств и проведения памятных мероприятий. Для профилактики коронавируса необходимо часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом.

В случае обнаружения у себя признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.

По вопросам, связанным с информацией о вирусе COVID-19 в Карагандинской области можно обращаться по телефону горячей линии управления здравоохранения (8-7212) 955-559.