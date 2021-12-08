О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. - Заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова рассказала о волатильности на глобальных рынка и причинах ослабления тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

Появление нового штамма коронавируса в конце ноября стало серьезным триггером и причиной глобальной волатильности. Последние дни н оябр я и начало декабря выдались сложными и для внутреннего рынка: тенге испытывал давление от совокупности внутренних и внешних факторов.

О ситуации на внешних рынках в ноябре

В ноябре действительно реализовались многие риск-сценарии, которые кардинально повлияли на сформированные ранее ожидания рынка. В результате мы наблюдали новую волну глобального бегства от рисковых активов и перетока капитала в развитые страны и «защитные» инструменты.

В начале месяца ФРС объявила о начале сворачивания программы покупки активов. В США была зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет, ускорившаяся до 6,2% г/г в октябре. Это лишь укрепило опасения по более скорому ужесточению политики ФРС, вследствие чего наблюдались глобальное укрепление курса доллара США и рост доходностей казначейских облигаций, что негативно отразилось на валютах и активах развивающихся рынков.

К концу месяца ситуация стремительно ухудшилась: 26 ноября распространились новости об обнаружении нового штамма коронавируса – «омикрон». Несмотря на то, что появление нового штамма Covid-19 всегда рассматривалось в качестве потенциального риск-фактора, для финансовых рынков «омикрон» стал причиной своего рода «черной пятницы».

На фоне обнаружения нового штамма и неопределенности по его заразности и устойчивости к вакцинам отток из развивающихся рынков ускорился и приобрел новые масштабы. По итогам ноября индекс валют ЕМ продемонстрировал самое глубокое падение за год, на 4,4%.

Акции как волатильный и рисковый класс активов тоже упали в цене: индекс акций развитых стран MSCI снизился на 2,3% за ноябрь, а индекс акций развивающихся стран упал на 4,1%.

В последний день месяца негатива добавили комментарии главы ФРС Дж. Пауэлла о планах рассмотреть более быстрые темпы сворачивания программы покупки активов на ближайшем декабрьском заседании.

Помимо общей волатильности, рынки сотрясали также отдельные региональные риск-события: валютный кризис в Турции и возобновление санкционной риторики по отношению к России. На фоне снижения ключевой ставки в условиях высокой инфляции турецкая лира за месяц рухнула на 40%. Власти США обсуждают возможное введение новых санкций, которые, по их мнению, должны предотвратить нарастание военной активности на границе с Украиной, в результате российский рубль ослаб за ноябрь на 4,7%, до уровня 74,15.

О ситуации на нефтяном рынке и факторах, повлиявших на снижение котировок

Ситуация на нефтяном рынке в ноябре сложилась крайне негативной: падение цен на нефть в ноябре составило 16,4% – с 84,38 до 70,57 долл. США за баррель. Нефтяные котировки откатились к трехмесячным минимумам.

В первой половине ноября стоял вопрос о сдерживании цен: США и другие крупные страны-импортеры рассматривали возможность продавать нефть из стратегических запасов на фоне отказа ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана. Однако рост заболеваемости и возобновления ограничений в Европе, полная социальная изоляция в Австрии и ужесточение ограничений для невакцинированных в Германии спровоцировали резкое снижение спроса в Европейском регионе.

К концу ноября новость об обнаружении нового штамма, риски глобальных локдаунов и падения спроса на нефтепродукты оказали существенное давление на нефтяные котировки. 30 ноября цена опустилась ниже 69 долл. США за баррель.

Декабрь начался очередным заседанием ОПЕК+, страны альянса остались на прежней позиции по наращиванию добычи на 400 тыс. барр. в сутки в январе. Рынок отреагировал резким снижением, цена на нефть доходила до отметки 65,7 доллара за баррель. В последующие дни котировки нефти выросли, поддерживаемые ожиданиями, что развитие ситуации с «омикроном» пойдет по позитивному сценарию, а также повышением контрактных цен для Азии и США со стороны Саудовской Аравии. Текущие котировки на нефть закрепились на уровне 75 долл. США за баррель.

О влиянии риск-событий на внешних рынках на динамику тенге

На фоне реализации риск-событий на внешних рынках тенге испытал значительное давление. Курс тенге по итогам прошлого месяца ослаб на 1,7%, до 434,20. Негативная динамика национальной валюты была сконцентрирована в последние дни месяца. Выявление нового штамма коронавируса стало основным триггером, который резко ухудшил ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Во-первых, «омикрон» стал главной причиной падения цен на нефть. Снижение котировок за день – 26 ноября – составило почти 10% – с 81,65 до 73,58. Тенге, как и другие валюты стран – экспортеров нефти, отреагировал ослаблением.

Во-вторых, глобальное бегство из развивающихся рынков непосредственно отразилось и на валютном рынке Казахстана, мы наблюдали масштабный выход нерезидентов из тенговых позиций. По нашим расчетам, по итогам ноября нерезиденты конвертировались из тенге в иностранную валюту на сумму около 670 млн долл. США, включая выход портфельных инвесторов из казахстанских ГЦБ, который составил около 190 млн долл. США.

В условиях резкого ухудшения вышеперечисленных фундаментальных факторов спрос на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц вырос почти в 2 раза. Объем торгов на бирже 29 и 30 ноября достиг рекордных объемов – около 260 млн долларов в день. На фоне спекулятивного спроса в целях обеспечения финансовой стабильности впервые с октября 2020 года Национальный Банк в последние два дня ноября провел валютные интервенции в общем объеме 239 млн долларов США.

На фоне резкого роста спроса на инвалюту общий объем биржевых торгов парой тенге – доллар в прошедшем месяце достиг рекордных 3,7 млрд долларов США. При этом продажа валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в ноябре составила 617 млн долларов США. Объем продаж валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора составил 315 млн долларов США.

Несмотря на то, что ноябрь – так называемый налоговый месяц, ожидания по поддержке тенге в течение крупной налоговой недели не оправдались также из-за использования экспортерами имеющейся тенговой ликвидности для оплаты налогов.

В первые дни декабря на фоне сохраняющейся волатильности цен на нефть и достижения локального минимума в 65,7 доллара за баррель тенге продолжал испытывать сильное давление от нерезидентов, повышенного спроса населения и юридических лиц. Курс доллара в небанковских обменных пунктах превышал в отдельные периоды отметку 440 тенге за доллар.

С начала этой недели после коррекции цен на нефть и такой «эмоциональной» реакции рынка ситуация стабилизировалась, тенге торгуется сегодня на уровне 434,40 тенге за доллар.

Об информации от профессиональных участников рынка об уходе спреда более чем на 1% от котировок на межбанковском рынке, формируемых на торгах КФБ, и о причинах временного отсутствия маркетмейкеров

Межбанковский рынок представляет собой неорганизованный рынок, где основными участниками являются так называемые «маркетмейкеры», наши банки второго уровня, активно поддерживающие котировки, а также нерезиденты – в основном глобальные инвестиционные банки.

В отличие от организованной площадки торгов КФБ, где сделки осуществляются с центральным контрагентом, участники сделок на межбанке несут риск непоставки со стороны контрпартнера. По этой причине разница в котировках между биржей и межбанком – это нормальное явление. По данным торговых систем, средний спред между котировками находится на уровне 1-1,5 тенге. Межбанк представляет собой интерес участников рынка, как внутренних, так и внешних, и формируется без участия Нацбанка.

На фоне резкого роста спроса на иностранную валюту в конце ноября – начале декабря внутренний валютный рынок характеризовался крайне низкой ликвидностью из-за ограниченности предложения. В такой ситуации банки в приоритетном порядке удовлетворяли возросший спрос со стороны внутренних клиентов. Остаточное же удовлетворение заявок со стороны межбанковского рынка проявилось в снижении активности маркетмейкеров, что послужило причиной снижения ликвидности и расширения спредов на межбанке.

Снижение активности маркетмейкеров и увеличение спроса на покупку со стороны нерезидентов спровоцировали временное расширение спреда межбанка с биржевой котировкой до более 1%, или 4 тенге, в отдельные моменты на торгах 2 декабря. По данным торговых систем, уже 3 декабря данный спред восстановился за счет восстановления баланса на валютном рынке и находился в диапазоне до 1,5 тенге.

О динамикезолотовалютных резервов на фоне волатильности и влиянии дополнительных факторов

Золотовалютные резервы на конец ноября т.г. составили 35,5 млрд долл. США, снизившись с начала месяца на 309 млн долл. США

Валютная часть резервов снизились на 575 млн долл. США за счет проведенных интервенций, выплаты государственного долга и других операций по счетам Правительства.

При этом портфель золота частично нивелировал снижение валютных активов, увеличившись на 267 млн долл. США за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права государства.

О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда

По предварительным данным, на конец ноября валютные активы Национального фонда составили 54,9 млрд долларов США, незначительно снизившись за прошедший месяц на 140 млн долларов США.

Как я уже отмечала, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на валютном рынке было продано активов на сумму 617 млн долларов США, что эквивалентно 263 млрд тенге. Всего размер трансферта в ноябре составил 310 млрд тенге, часть из которого была удовлетворена за счет поступлений в Национальный фонд.

Ввиду осуществления налоговых платежей организациями нефтяного сектора в ноябре наблюдался рост валютных поступлений в Нацфонд, который составил порядка 1 млрд долларов США.

На фоне значительной волатильность на финансовых рынках, связанной с новым штаммом, инвестиционный доход Нацфонда в ноябре снизился и составил (-)540 млн долл. США, преимущественно за счет снижения портфелей акций на 2,11%. Из-за роста доходностей ГЦБ развитых стран и глобального укрепления доллара на фоне ужесточения монетарных политик портфель облигаций развитых стран также показал снижение, его доходность за ноябрь составила (-)0.64%.

Инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд долл. США, или 2,52%.

О перспективах развития ситуации на внешних рынках в ближайшее время и их возможном влиянии на тенге

Появление нового штамма, волатильность цены на нефть, рост глобальной инфляции и, как следствие, ужесточение монетарных политик большинством центробанков являются основными вызовами на глобальных рынках в ближайшей перспективе. Именно эти факторы оказали значительное негативное влияние на валюты развивающихся рынков, в том числе и на тенге.

Новый штамм коронавируса уже распространился в 38 странах и при неблагоприятном сценарии может замедлить восстановление мировой экономики. Эксперты отмечают, что известно о наличии большего количества мутаций, чем у предыдущих штаммов, что может ассоциироваться с большей заразностью вируса и его резистентностью к имеющимся вакцинам.

Однако для подтверждения опасности «омикрона» необходимо дождаться официальных результатов тестирования. Так, главный медицинский советник президента США Э. Фаучи заявил, что предварительные данные из ЮАР пока не дают оснований сделать вывод, что новый штамм приводит к росту госпитализаций.

Безусловно, распространение нового штамма оказало давление на цены на нефть в связи с опасениями резкого падения спроса на топливо из-за возможного повсеместного введения новых ограничительных мер. Однако по итогам последнего заседания ОПЕК+ не только приняла решение придерживаться действующего плана по наращиванию добычи нефти ввиду отсутствия объективных признаков снижения спроса на нефтепродукты, но и заявила о готовности экстренно пересмотреть параметры сделки в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

В условиях глобального постпандемического восстановления сохраняется проинфляционное давление: показатели инфляции в крупнейших экономиках превышают таргетируемые уровни. В частности, это усиливает вероятность более скорого сворачивания программы количественного смягчения и начала повышения ставок ФРС США уже в 2022 году. В связи с этим продолжается укрепление доллара США, которое оказывает повсеместное давление на валюты развивающихся стран.

Что касается основных внутренних факторов, то конец года традиционно характеризуется освоением бюджетов всех уровней, подписанием актов приемки-передачи, а, следовательно, возрастающим спросом на иностранную валюту и, соответственно, давлением на тенге. Но в данном случае речь идет о традиционном предновогоднем спросе на валюту в рамках текущего импорта и потребностей населения.

О влиянии динамики курса российского рубля и потенциальных новых санкций в отношении РФ на внутренний валютный рынок Казахстана

Геополитические риски и санкционная риторика оказывают давление на российский рубль. Вчера состоялась видеоконференция между президентами России и США, которая дала старт взаимным консультациям по широкому спектру вопросов, в том числе по взаимоотношениям с Украиной. В результате курс рубля скорректировался, укрепившись почти на 0,5%, до отметки 73,9.

Учитывая, что доля российских товаров в нашем импорте составляет 41% по итогам 9 месяцев т.г., ослабление или укрепление рубля как валюты одного из основных торговых партнеров не может не влиять на тенге. Однако стоит отметить, что санкционная риторика западных стран в отношении РФ длится уже на протяжении длительного периода времени, пока оказывая влияние на обменный курс тенге достаточно опосредованно.

Мы уже неоднократно отмечали, что динамика тенге зависит не только от движения курсов валют стран – торговых партнеров. Обменный курс формируется под влиянием ряда внутренних и внешних факторов, цена на нефть продолжает играть важную роль как основной экспортный товар страны. Национальный Банк продолжает внимательно мониторить ситуацию и готов принять адекватные меры для обеспечения стабильности на рынке.