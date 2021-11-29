О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мировые финансовые рынки лихорадит после новостей о появлении нового штамма коронавируса в ЮАР. О развитии ситуации на рынке энергоносителей и валют развивающихся стран рассказал директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Как отмечает Нуржан Турсунханов, обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке и введение запрета на авиасообщения рядом стран обвалили цены на нефть, котировки акций и валют развивающихся стран в минувшую пятницу,

Южноафриканский штамм попал на радары ученых всего три дня назад, но уже вызвал серьезное беспокойство Всемирной организации здравоохранения. Большое количество мутаций в новом штамме вызывают опасения о его повышенной заразности и резистентности к имеющимся вакцинам. Британия, Сингапур, Австрия, Израиль, Гонконг были в ряду первых стран, которые временно прекратили рейсы из ЮАР в связи с выявлением нового штамма. Еврокомиссия готовит аналогичную рекомендацию для всего Евросоюза. Напомним, что с понедельника прошлой недели сразу в трех странах Европы начал действовать локдаун из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На опасениях резкого падения спроса на топливо из-за возможного повсеместного введения новых ограничительных котировки нефти марки Брент рухнули на 11,6% с 82,2 до 72,7 долларов за баррель. Рынок нефти и без этого находился под давлением после скоординированных действий США и других стран - потребителей топлива по продаже нефти из стратегических резервов, но очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом вызвало обвал котировок.

«Резкое ухудшение сентимента инвесторов и последующий риск-офф на финансовых рынках не обошел стороной и рынки акций. В пятницу Европейский индекс акций Eurostox 50 рухнул на 4,8%, японский индекс Nikkei упал на 2,5%, американский индекс S&P 500 закрылся со снижением на 2,3%.

Повышенная волатильность и риски, связанные с новым штаммом коронавируса, поддерживают дальнейшее укрепление доллара США и других защитных валют. Курс российского рубля, основного торгового партнера нашей страны, ослаб на 1,2% с 74,6 до 75,6 рублей за доллар по итогам пятницы в результате падения цен на нефть и нарастающей геополитической неопределённости вокруг Украины. В целом, с начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 4,6%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,1%», - сказал Нуржан Турсунханов.

Сегодня, по его словам, на азиатской сессии на рынках наблюдается некоторая коррекция на фоне заявлений фармацевтических компаний Moderna и Pfizer о возможности адаптации своих вакцин к новому штамму в кратчайшие сроки. Так, цена на нефть марки Брент открылась с ростом с ростом на 3,08% до 74,96 за баррель.

В ответ на негатив с внешних рынков и падения цен на нефть, тенге сегодня открылся с ослаблением до 433,50 за доллар или на 0,4% с пятницы.

«Дальнейшая динамика нефти будет во многом зависеть от предстоящей встречи ОПЕК+, назначенной на 2 декабря, к которой эксперты должны будут оценить возможный негативный эффект от распространения нового штамма Covid-19. Если будет принято решение о приостановке наращивания добычи, то это окажет поддержку ценам на нефть и валютам стран-экспортеров.

Мы считаем, что неопределенность вокруг нового штамма сохранится до появления официальных результатов тестирования, которые должны прояснить уровень заразности, летальности штамма и, что немаловажно, эффективность имеющихся вакцин против данного штамма», - заключил эксперт.