О ситуации на валютном рынке рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. По итогам июня курс тенге укрепился на 0,9% до 425 тенге на фоне роста цены на нефть на 8,4%», - сообщил на расширенном заседании Правительства глава Нацбанка.

По его словам, растущий спрос на иностранную валюту сдерживает укрепление тенге.

«Со второго квартала отмечается увеличение спроса за счет восстановления деловой активности, реализация отложенного спроса на импорт и дивидендных выплат иностранного инвестора.

С учетом вышеуказанных факторов растущий спрос на иностранную валюту и глобальное укрепление доллара США только в этом году на 2,8 процентов продолжает оказывать существенное давление на тенге», - доложил Ерболат Досаев.

Напомним, под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева сегодня проходит расширенное заседание Правительства.

В ходе заседания об итогах социально-экономического развития страны и планах до конца года доложил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, о мерах денежно-кредитной политики расскажет председатель Национального банка Ерболат Досаев, об эпидемиологической ситуации и мерах по обеспечению занятости - заместитель Премьер-Министр РК Ералы Тогжанов, также на расширенном заседании выступят акимы Мангистауской области, СКО и города Шымкента.



