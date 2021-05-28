О ситуации на рынке жилья рассказал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году -12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

Спикер добавил, что число сделок купли-продажи с января по апрель больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 175 040 сделок.

Как отметил руководитель Агентства по защите и развитию конкуренции РК, влияние на рынок жилья оказывают последние меры, принятые руководством страны, и рост цен на строительные материалы.