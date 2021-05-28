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    12:18, 28 Май 2021 | GMT +6

    О ситуации на рынке жилья рассказал Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году -12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

    Спикер добавил, что число сделок купли-продажи с января по апрель больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 175 040 сделок.

    Как отметил руководитель Агентства по защите и развитию конкуренции РК, влияние на рынок жилья оказывают последние меры, принятые руководством страны, и рост цен на строительные материалы.


    Теги:
    Серик Жумангарин Другие государственные органы Цены и тарифы Астана Главная Жилье Видео Общество
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