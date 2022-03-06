О ситуации на рынке ценных бумаг и в страховом секторе - Агентство РК по регулированию и развитию финрынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За период с 24 февраля по 05 марта 2022 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке ценных бумаг Казахстана в связи с реализацией внешних рисков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Рынок ценных бумаг

В частности, Индекс KASE снизился за указанный период на 8% с 3478,38 до 3202,66 пункта.

Ставки денежного рынка, вслед за повышением базовой ставки до 13,5%, отреагировали соответствующим образом – средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности на денежном рынке со сроком один день 24 февраля поднялась до 14,42% и к текущему моменту понизилась до 14,21%.

Доходность первичных размещений государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, вслед за повышением базовой ставки, выросла до 12,9%-13,2% годовых.

В официальном списке фондовой биржи на текущий момент находятся негосударственные ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов, в том числе 9 выпусков акций, 22 выпуска облигаций и 3 выпуска паев российских эмитентов. C 5 марта текущего года АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) было принято решение перевести указанные ценные бумаги на полное обеспечение по схеме Т+0. При этом к текущему моменту торги данными ценными бумагами были приостановлены.

На рынке капитала санкционные риски реализовались в виде обесценения инвестиционных портфелей профессиональных участников в связи со снижением рыночных цен по ценным бумагам эмитентов, подпавших под санкции или финансовые ограничения.

По состоянию на 01 марта 2022 года 8% от высоколиквидных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг представлены ценными бумагами российских эмитентов. Агентством было проведено стресс-тестирование инвестиционных портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на предмет обесценения и соответствующего влияния на коэффициенты достаточности капитала и ликвидности.

По результатам проведенной оценки нарушений установленных пруденциальных требований не наблюдается. Агентство обеспечивает усиленный контроль за системными рисками фондового рынка, а также регулярную оценку устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг в части выполнения требований законодательства.

В целях обеспечения устойчивости фондового рынка и минимизации системных рисков KASE повышает требования к обеспечению в отношении инструментов с повышенным риском. В связи с возросшей волатильностью на рынке ценных бумаг осуществляется ежедневный мониторинг потенциальных маржин-коллов.

В целом, риски рынка капитала сохраняются на умеренном уровне и в настоящее время не оказывают критического влияния на участников финансового рынка.

Рынок страхования

В настоящее время ситуация в страховом секторе стабильная. Страховые организации имеют значительный запас прочности для выполнения обязательств в полном объеме. Так, маржа платежеспособности по страховому сектору на 01.02.2022г. превышает требуемое значение практически в 5 раз, а норматив достаточности высоколиквидных активов в 1,6 раз.

Введенные санкции могут оказать влияние на страховой сектор в части переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов российских перестраховочных компаний.

Агентство продолжит внимательно следить за развитием событий, проводить на постоянной основе стресс-тестирование с учетом влияния инвестиционного, валютного, кредитных рисков контрпартнеров и, при необходимости, будет предпринимать все меры для обеспечения стабильности страхового сектора страны.