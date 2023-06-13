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    12:53, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    О ситуации на мировом финансовом рынке рассказал глава Нацбанка РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года акции развитых стран выросли на 7,6%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года акции развитых стран выросли на 7,6%. Доходность 10-летних ГЦБ США снизилась на 23 б.п., до 3,64%. Индекс доллара США укрепился на 0,78%. Несмотря на рост акций широких индексов с начала года, цены на акции малой капитализации, являющихся барометром широкой экономики, остались без изменений, что указывает на риски экономического роста», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка добавил, что темп восстановления экономики Китая после пандемии испытывает затруднения. Майские значения производственной активности оказались ниже ожидаемого, достигнув самого низкого уровня с момента окончания политики нулевой терпимости к COVID.

    «Уровень инфляции в США и крупнейших странах Европы демонстрирует замедление, но остается высоким. Рынки прогнозируют очередные повышения ставок от ЕЦБ и Банка Англии, в то время как ФРС сигнализирует о паузе в повышении ставок», - добавил Галымжан Пирматов.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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