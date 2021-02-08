О ситуации на казахстанских дорогах рассказали в ДЧС Нур-Султана
«На сегодняшний день остаются закрытыми еще 13 участков. На 12:00 часов открыли участки в Кызылординской, Костанайской и Карагандинской областях. Соответственно, в данных направлениях – на Аркалык и Кызылорду – трассы открыты. На дорогах скопление наблюдается только в Карагандинской области, это 1 автобус, 51 единица грузового автотранспорта и 73 легкового, на 6 блокпостах. Всего на территории Карагандинской области функционируют 12 блокпостов, на 12:00 часов два поста сняты», – сказал Ж.Аскаров.
Отвечая на вопросы журналистов, замначальника Департамента сообщил, что в настоящее время закрытыми остаются участки автодорог на территории Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областей. За минувшие сутки более 1,5 тысячи единиц автотранспорта на трассе Нур-Султан-Щучинск были сопровождены полицией и сотрудниками ДЧС, сейчас скопления транспорта нет. Пострадавших нет.
По словам Ж.Аскарова, на участках автодорог в Карагандинской области, где в настоящее время стоит автотранспорт в количестве около 150 единиц, имеются эвакуационные пункты, отрабатывается вопрос об организации горячего питания и обогрева. При необходимости, люди будут доставляться в эвакопункты. Участки автотрасс в регионе закрыты, в связи с гололедом, с 8:00 часов.
Как пояснил Ж.Аскаров, оповещение о закрытии участков автодорог направляется операторам сотовой связи после принятия решения о закрытии. За прошедшие сутки, произошли два ДТП в связи с гололедом, пострадавших нет. Очистка дорог ведется силами 300 рабочих и 50 единиц спецтехники.