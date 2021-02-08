О ситуации на казахстанских дорогах рассказали в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации на автодорогах Казахстана рассказал журналистам заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК подполковник гражданской защиты Жомарт Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день остаются закрытыми еще 13 участков. На 12:00 часов открыли участки в Кызылординской, Костанайской и Карагандинской областях. Соответственно, в данных направлениях – на Аркалык и Кызылорду – трассы открыты. На дорогах скопление наблюдается только в Карагандинской области, это 1 автобус, 51 единица грузового автотранспорта и 73 легкового, на 6 блокпостах. Всего на территории Карагандинской области функционируют 12 блокпостов, на 12:00 часов два поста сняты», – сказал Ж.Аскаров.

Отвечая на вопросы журналистов, замначальника Департамента сообщил, что в настоящее время закрытыми остаются участки автодорог на территории Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областей. За минувшие сутки более 1,5 тысячи единиц автотранспорта на трассе Нур-Султан-Щучинск были сопровождены полицией и сотрудниками ДЧС, сейчас скопления транспорта нет. Пострадавших нет.

По словам Ж.Аскарова, на участках автодорог в Карагандинской области, где в настоящее время стоит автотранспорт в количестве около 150 единиц, имеются эвакуационные пункты, отрабатывается вопрос об организации горячего питания и обогрева. При необходимости, люди будут доставляться в эвакопункты. Участки автотрасс в регионе закрыты, в связи с гололедом, с 8:00 часов.

Как пояснил Ж.Аскаров, оповещение о закрытии участков автодорог направляется операторам сотовой связи после принятия решения о закрытии. За прошедшие сутки, произошли два ДТП в связи с гололедом, пострадавших нет. Очистка дорог ведется силами 300 рабочих и 50 единиц спецтехники.