О ситуации на финансовом рынке рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на финансовом рынке в июле 2021 года, рассказали в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Инфляция и инфляционные ожидания

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в июле 2021 года инфляция составила 0,7% (в июле 2020 года – 0,3%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,4% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,0%, непродовольственные товары – на 7,2%, платные услуги – на 6,1%.

В июле 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 8,5%.

Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального Банка за июль 2021 года, по предварительным данным, снизились незначительно – на 0,2% и составили 35 млрд долларов США (с начала года – на 1,9%).

Снижение резервов произошло за счет сокращения активов в свободно конвертируемой валюте в результате уменьшения средств БВУ в Национальном Банке в связи с клиентскими оттоками и выплатой госдолга. Рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец июля 2021 года составили 91,9 млрд долларов США.

Денежная база в июле 2021 года расширилась на 0,3% и составила 10 300,2 млрд тенге (с начала года – на 5,3%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 2,8%, до 6 117,7 млрд тенге (с начала года расширилась на 20,2%).

Денежная масса за июль 2021 года увеличилась на 0,3% и составила 28 239,5 млрд тенге (с начала года – на 13,3%), наличные деньги в обращении увеличились на 0,2%, до 3 034,4 млрд тенге (с начала года – на 7,3%).

Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

26 июля 2021 года Национальный Банк принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

Индикатор TONIA (средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью), который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в июне 2021 года формировался внутри процентного коридора. В июле 2021 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,4% годовых (в июне 2021 года – 8,3%).

Инструменты денежно-кредитной политики

На конец июля 2021 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 5,3 трлн тенге.

Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямого репо составил 27,0 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном Банке достиг 249,5 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 669,4 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец июля 2021 года составил 3 313,8 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 4,6%.

В июле 2021 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 1 829,3 млрд тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 402 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,00%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 327,3 млрд тенге (доходность – 9,16%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 млрд тенге (доходность – 9,18%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за июль 2021 года составил 2 013,7 млрд тенге.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В июле 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 311,98 млрд тенге. Всего в июле 2021 года было размещено 17 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 2,8 до 13,6 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,07% до 10,75% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в июле 2021 года увеличился на 2,13% и составил 10 207,7 млрд тенге (ГЦБ в обращении в тенге, без учета ГЦБ в иностранной валюте).

На конец июля кривая доходности (для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи) демонстрировала рост доходности в сегменте до 4 лет, при этом в сегменте выше 4 лет наблюдалось снижение доходности по сравнению с уровнем конца июня 2021 года.

5. Валютный рынок

В июле 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 424,40 – 429,96 тенге за доллар США. На конец июля 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 424,45 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,7%.

Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 13,7 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,1 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,6 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 63,6%, или 6,7 млрд долларов США (в июне 2021 года – 69,6%, или 7,6 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В июле 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 266,2 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 12,3% (в июне 2021 года – 237,0 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (170,6 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в 1,6 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 62,9%, или 167,4 млрд тенге, российских рублей – 24,8%, или 66,0 млрд тенге, евро – 12,1%, или 32,3 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 8,5% (рост на 29,0% г/г), на покупку российских рублей – на 24,4% (рост в 2,4 раза г/г) и на покупку евро – 10,7% (рост в 2,5 раза г/г).

Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июля 2021 года составил 25 205,1 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,3% (в годовом выражении рост составил 21,8%). Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 0,2%, до 12 957,2 млрд тенге, депозиты физических лиц – на 0,4%, до 12 247,9 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,9%, до 16 137,7 млрд тенге, в иностранной валюте снизился на 2,4%, до 9 067,4 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июля 2021 года составил 36,0% (в декабре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июле 2021 года увеличились на 3,1%, до 8 115,5 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 4,4%, до 4 841,7 млрд тенге (37,4% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 0,7%, до 8 022,2 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 0,1%, до 4 225,7 млрд тенге (34,5% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 17 264,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 180,2 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 084,1 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июле 2021 года составила 7,3% (в июле 2020 года – 7,5%), по депозитам физических лиц – 8,5% (10,0%).

Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец июля 2021 года составил 16 016,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,9% (в годовом выражении рост составил 15%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц снизился на 0,2%, до 7 151,7 млрд тенге, физическим лицам – увеличился на 3,7%, до 8 864,7 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,3%, до 14 107,2 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам практически не изменились, физическим лицам – выросли на 3,7%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 1,0%, до 1 909,3 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,9%, физическим лицам – на 7,5%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июля 2021 года составил 88,1% (в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,1%, до 13 737,7 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 0,7% до 2 278,7 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за июль 2021 года увеличилось на 4,1%, до 2 837,3 млрд тенге (39,7% от общего объема кредитов корпоративного сектора).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 31,5%), торговля (21,3%), строительство (7,2%) и транспорт (5,7%).

В июле 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в июле 2020 года – 12,0%), физическим лицам – 18,2% (16,7%).

Платежные системы

По состоянию на 1 августа 2021 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За июль 2021 года через платежные системы Национального Банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 4,9 млн транзакций на сумму 63 трлн тенге (по сравнению с июнем 2021 года увеличение по количеству составило 4,3%, уменьшение по сумме – 7,6%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 245,7 тыс. транзакций на сумму 3,2 трлн тенге.

На 1 августа 2021 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 55,3 млн единиц. Из них в июле 2021 года 47,6% платежных карточек (26,3 млн) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июль 2021 года проведено 625,9 млн транзакций на сумму 8,2 трлн тенге (по сравнению с июнем 2021 года количество транзакций увеличилась на 17,4%, при этом сумма уменьшилась на 2,1%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 96,3% (602,9 млн тенге). Доля объема безналичных операций за этот же период достигла 81,1% (6,6 трлн тенге).

В июле 2021 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,3 млн переводов на сумму 97,2 млрд тенге. Уменьшение объема переводов денег по сравнению с июнем 2021 года составило 10,9%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 80,9% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 94,7% от общей суммы (92,1 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 19,1% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 5,3% от общей суммы (5,1 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 23,9 млрд тенге.

Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 августа 2021 года составили 12 810,7 млрд тенге, уменьшившись за январь-июль 2021 года на 102,7 млрд тенге, или на 0,8%.

За январь-июль 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 798,3 млрд тенге, до 6 351,9 млрд тенге на 1 августа 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 августа 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июль 2021 года составила 1,9 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (39,2% и 25,2% от общего объема пенсионных активов соответственно).

Мониторинг предприятий

По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе. Оно обусловлено увеличением загрузки производственных мощностей, объема производства, ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств, а также уменьшением негативного влияния валютного курса.

Во II квартале 2021 года загрузка производственных мощностей предприятий увеличилась, средневзвешенный уровень загрузки производственных мощностей повысился с 52,1% до 53,5%. В результате объемы производства увеличились. Диффузионный индекс (ДИ) вырос с 40,5 до 53,8, перейдя в область роста.

В то же время показатель спроса на готовую продукцию в реальном секторе незначительно снизился с 51,1 до 50,2. Индекс снизился в секторе производства товаров (с 52,1 до 51,3), секторе услуг (с 50,1 до 49,1), горнодобывающей промышленности (с 52,6 до 51,8) и обрабатывающей промышленности (с 52,5 до 51,1).

Во II квартале 2021 года темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике увеличился, с 59,2 до 61,5. В обрабатывающей и горнодобывающей промышленности ДИ увеличился до 65,3 и 61,8 соответственно. В III квартале 2021 года предприятия ожидают снижения темпов роста цен на сырье и материалы.

Во II квартале 2021 года 17,5% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 16,7% предприятий получили кредит (или 95,4% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (84,6%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

По результатам опросов во II квартале 2021 года для 34,1% предприятий состояние экономики Казахстана является препятствием в ведении бизнеса. Другими основными препятствиями являются рыночная конкуренция (28,9%), поиск покупателей (22,8%), уровень налогового бремени (22,4%), нехватка квалифицированных кадров (18,1%), сложность возврата дебиторской задолженности (12,2%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует признаки восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ поднялся до 100,1. В III квартале 2021 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ, по ожиданиям, составит 100,2).