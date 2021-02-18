О ситуации на дорогах в Актюбинской области рассказали спасатели

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (буран, снегопад, метель) на территории Актюбинской области, в ночь с 17 на 18 февраля т.г. были закрыты 9 автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

В частности, были закрыты 5 дорог республиканского значения по направлению: Кандыагаш-Ногайты, Белогорка-Хромтау, Северный обход и Калдаяковка-Орск, Комсомол-гр.Костанай; 4 дороги областного значения по направлению: Шубаркудук-Соль-Илецк, Покровка-Эмба, Актобе-Шубаркудук и Дон-Бадамша.

Уже к 11 часам, в связи с улучшением погодных условии и проводимой работой по расчистке дорог дорожными службами открыты направления по 7 автомобильным дорогам, закрытыми остаются 2 республиканские дороги (Северный обход и Калдаяковка-Орск, Комсомол-гр.Костанай) и 1 областная дорога (Актобе-Болгарка-Шубаркудук)

На расчистку вышеуказанных участков были задействованы более 200 единиц специальной снегоочистительной техники. Силы и средства спасательной техники ДЧС Актюбинской области в количестве 280 сотрудников личного состава и 83 специальной техники находятся в постоянной готовности.

З а прошедшие сутки поступило 2 вызова для оказания аварийно-спасательной помощи на территории Актюбинской области.

В Байганинском районе житель поселка выехал в поисках скота и пропал без вести. В результате проведенных поисковых работ и уже в 21 часов 30 минут гражданин был найден своим отцом в 20 километрах от села Жынгылдытогай. Во время проведенных поисковых работ жителя, на трассе спасателями была оказана помощь жителю г.Актау по буксировке технически неисправного автомобиля марки Газель до ближайшего кемпинга.

18 февраля в 08 часов 34 минуты поступил вызов - роженице, проживающей в поселке Никельтау, требуется госпитализация в больницу Хромтауского района, так как в связи с обильным снегопадом дороги закрыты. Для транспортировки направлено 4 человека с ДЧС и 1 единица техники. По месту прибытия спасателей и врачей, роженица была осмотрена и принято решение провести роды в домашних условиях. Роженица благополучно родила девочку в домашних условиях, в настоящее время проводится работу по ее перевозке в ЦРБ г.Хромтау под наблюдением врача.