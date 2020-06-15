О системе трудоустройства Алматы рассказал Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик о том, как работает система трудоустройства в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году в городе ожидается создание 56 тыс. рабочих мест. В том числе 26 тысяч – по программе «Дорожная карта занятости», в рамках которой реализуются проекты по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и другие.

«В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тысяч соискателей работу нашли уже 13,5 тысяч горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию», – написал Бакытжан Сагинтаев.

Дина Ерекешова после декрета долгое время не могла найти работу. Решив обратиться в Центр занятости населения, получила все необходимые консультации и выбрала из предложенных вакансий подходящую. Теперь алматинка работает администратором в охранном агентстве.

«Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика», – сообщил аким Алматы.