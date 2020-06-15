+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О системе трудоустройства Алматы рассказал Бакытжан Сагинтаев

15 Июня 2020 10:32
Поделиться:
О системе трудоустройства Алматы рассказал Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик о том, как работает система трудоустройства в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Работодатели будут уведомлять государство об увольнении работников онлайн
Безработных астанчан приглашают активней участвовать в Дорожной карте занятости В Шахтинске будет создано более 700 рабочих мест Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане

В текущем году в городе ожидается создание 56 тыс. рабочих мест. В том числе 26 тысяч – по программе «Дорожная карта занятости», в рамках которой реализуются проекты по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и другие.

«В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тысяч соискателей работу нашли уже 13,5 тысяч горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию», – написал Бакытжан Сагинтаев.

Дина Ерекешова после декрета долгое время не могла найти работу. Решив обратиться в Центр занятости населения, получила все необходимые консультации и выбрала из предложенных вакансий подходящую. Теперь алматинка работает администратором в охранном агентстве.

«Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика», – сообщил аким Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Занятость - 2020  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив