О силе ветра во время обрушения дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ рассказали синоптики

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском филиале РГП «Казгидромет» рассказали о погоде, которая наблюдалась в промежутке между 18.30 и 19.30 часами 20-го марта, когда произошло частичное обрушение дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в указанный период максимальный порыв ветра, зафиксированный на автоматической метеостанции «Қызылжар», расположенной в северной части города, составил 12 метров в секунду. Максимальный порыв ветра, зафиксированный за период с 00.00 часов до 20.00 часов тем же пунктом наблюдения - 15 метров в секунду.

Метеостанция, расположенная в ауле Бесколь, в промежуток времени с 18.00 до 21.00 часов зафиксировала максимальный порыв ветра 16 метров в секунду. При этом максимальный порыв ветра за сутки - 21 метр в секунду - зафиксирован в промежуток между 15.00 и 18.00 часов. Накануне синоптики распространили штормовое предупреждение об усилении ветра в Петропавловске до 15-20 метров в секунду.

«Сильные порывы ветра не редкость для нашего региона. 20-го марта выпущено восьмое по счёту за месяц штормовое предупреждение об опасном явлении», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».

На 21-е марта в городе вновь объявили штормовое предупреждение. Ожидается низовая метель, ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.



