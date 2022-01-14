О сильных осадках и перепаде температур предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в выходные дни, 15 и 16 января, ожидается неблагоприятная погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, согласно прогнозу, ожидается сильный снег, ветер, порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Из-за метелей и бурана на автодорогах видимость будет ограничена. Кроме того, прогнозируется перепад температур, что приведет к образованию ледяной корки на дорогах.

Спасатели рекомендуют водителям не планировать и воздержаться от дальних поездок. Жителям региона желательно оставаться дома, не покидать пределы населенных пунктов. Если же возникла острая необходимость выехать, то иметь в автомашинах лопаты, тросы, теплые вещи, необходимый запас ГСМ.

«Просим жителей области не игнорировать смс-сообщения о штормовом предупреждении или ограничении движения для автотранспортных средств от 112. В мобильном приложении Darmen информация поступает моментально. Операторами мобильной связи рассылка сообщений осуществляется в порядке очереди, что может занять до двух часов», - отметили в департаменте.



