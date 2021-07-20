О сильной жаре предупредили жителей Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жителей Алматинской области предупредили о сильной жаре 20-21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 19 июля 2021 года, 20-21 июля на территории Алматинской области ожидается сильная жара до 35-37 градусов, а также сохраняется пожароопасность.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в конкретном регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».