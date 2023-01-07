О штрафе за выезд на трассы в непогоду напомнили казахстанцам в МВД

7 Января 2023, 11:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев призвал водителей не выезжать в непогоду на трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Кайсар Султанбаев напомнил об установленной административной ответственности к водителям авто в случаях неповиновения требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы. В таких случаях предусмотрен штраф в виде 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.

«Самые сложные дни выпали на 3 и 4 января. Был снег, сильный ветер, метель, нулевая видимость. В 9 регионах страны на 79 участках дорог республиканского и областного значения введены ограничения движения для транспорта. Полиция и дорожные службы принимают меры по недопущению выезда транспорта на опасные участки дорог. Отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных переметах и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится рисковать», - говорит он.

В качестве примера спикер привел отдельные случаи, когда некоторые водители даже проявляли агрессию по отношению к полицейским.

«4 и 5 января в районе Балхаша Карагандинской области на закрытом участке дороги собралось 1,5 тысячи человек на более чем 400 автомобилей. На этом же участке 5 автомашин с высокой проходимостью забуксовали в сугробах и вернулись обратно. Некоторые водители в ответ на законные требования сотрудников полиции и акимата вели себя агрессивно и грубо, допускали оскорбления вплоть до применения силы. В отношении водителя авто марки «Hyundai», пытавшегося проехать через обочину, составлен протокол по статье 667 Административного кодекса. Сейчас дело направлено в административный суд. Аналогичный случай произошел 4 января на дороге Омск – Майкапчагай в районе сел Богас, Кокпеты Абайской области, где за выезд на закрытый участок дороги в отношении двух водителей авто марки «Lada» и «Toyota» составили протоколы по статье 667 КоАП», - сказал Кайсар Султанбаев.

Он отметил, что при ухудшении погодных условий ситуация на дорогах доводится до населения через sms-рассылку, через интернет-каналы и телерадиовещания. В случаях неповиновения законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.

Ранее сообщалось, что 7 января в Казахстане пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью на востоке страны – сильные осадки. По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель, а также туман.