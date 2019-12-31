О штрафах за нарушение Закона «О статусе педагога» предупредили в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О штрафах, предусмотренных за нарушение Закона РК «О статусе педагога», рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Штраф за оскорбление педагога физическими лицами предусматривается в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП). Если оно совершено повторно в течение года, влечет штраф в размере 40 МРП либо административный арест на срок до 5 суток. Штраф за оскорбление педагога несовершеннолетними налагается на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП. Если оно совершено повторно в течение года, влечет штраф в размере 30 МРП», - говорится в сообщении МОН РК, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Штраф за привлечение педагогов к несвойственным функциям влечёт предупреждение. Если оно совершено повторно в течение года, предусматривается штраф в размере от 20 МРП до 120 МРП.

В свою очередь, штраф за истребование непредусмотренной отчетности влечет предупреждение. Если оно совершено повторно в течение года – штраф в размере от 20 МРП до 120 МРП.

Штраф за проведение проверок, не предусмотренных законодательством РК, влечет предупреждение. Если оно совершено повторно в течение года – штраф в размере от 20 МРП до 120 МРП.

Напомним, 30 декабря Глава государства подписал закон «О статусе педагога».

С текстом закона можно ознакомиться здесь.