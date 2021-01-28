О штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О штормовом ветре с порывами до 20 м/с предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« По информации филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области, на территорий региона с 20:00 часов 27 января по 20:00 часов 28 января ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает, если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться внутри капитальных строений и сооружений. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов , так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам.

Также следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Опасно находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Дома все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Владельцам автотранспорта и маломерных судов на море следует учитывать быстро меняющиеся погодные условия», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДЧС Атырауской области.

Ранее о шторме предупредили жителей четырех областей Казахстана

Напомним, из-за шторма 13 января в Атырауской области было зарегистрировано 13 случаев падения кровли и 5 реальной угрозы падения. В результате сильного ветра с порывами до 24 м/с в Макатском районе произошел частичный срыв кровли спортивного зала школы-интерната на площади 328,26 кв. м, срыв кровли актового зала средней школы имени Саргуанова на площади 236 кв. м, крыши 5-этажного дома на площади 600 кв. м, 4-этажного дома на площади 63 кв. м.



