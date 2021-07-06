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    22:26, 05 Июль 2021 | GMT +6

    О штормовом ветре, грозе на фоне жары предупредили жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Штормовое предупреждение объявлено на 6 июля в Атырауской области. Жителей региона предупредили о штормовом ветре, грозе на фоне стоящей жаркой погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

    «6 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов, высокая пожарная опасность. В городе Атырау ожидается гроза, сохраняется сильная жара до 37-39 градусов», - говорится в распространённом Казгидрометом штормовом предупреждении.

    В этом году в Атырау практически не выпадало дождей. Не было их и в большинстве районов области. Это сказалось на заготовке кормовой базе для скота. Реки и каналы в регионе обмелели.

    Теги:
    Атырауская область Погода
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