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О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев

23 Сентября 2019 18:42
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О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по ЧС Атырауской области распространил штормовое предупреждений, где жители региона предупреждаются, что над территорией области проходит циклон.

«Ожидаются дожди. В отдельных районах порывы штормового ветра могут достигать 28 метров в секунду«, - говорится в сообщении.

Отмечается, о таком сильном ветре в этом году предупреждений не было.


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Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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