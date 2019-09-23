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О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев
23 Сентября 2019 18:42
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Департамент по ЧС Атырауской области распространил штормовое предупреждений, где жители региона предупреждаются, что над территорией области проходит циклон.
«Ожидаются дожди. В отдельных районах порывы штормового ветра могут достигать 28 метров в секунду«, - говорится в сообщении.
Отмечается, о таком сильном ветре в этом году предупреждений не было.
Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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