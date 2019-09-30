О шторме предупредили жителей ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Днем 1 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городе Уральске днем 1 октября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.