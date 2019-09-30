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О шторме предупредили жителей ЗКО

30 Сентября 2019 23:00
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О шторме предупредили жителей ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Днем 1 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городе Уральске днем 1 октября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Погода,
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