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О шторме предупредили жителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей
26 Мая 2020 14:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ».
27 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами
туман. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
Днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40 °С. Вероятность шторма 90-95 %
Ключевые слова: Жамбылская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
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