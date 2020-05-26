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О шторме предупредили жителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей

26 Мая 2020 14:01
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О шторме предупредили жителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ».

27 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами

туман. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

Днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40 °С. Вероятность шторма 90-95 %


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Ключевые слова: Жамбылская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
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