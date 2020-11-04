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О шторме предупредили жителей трех областей РК
4 Ноября 2020 19:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В трех областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», 5 ноября в Акмолинской и Костанайской о бластях местами ожидается туман.
5-7 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Местами ожидается туман.
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