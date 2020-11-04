О шторме предупредили жителей трех областей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В трех областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 5 ноября в Акмолинской и Костанайской о бластях местами ожидается туман.

5-7 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Местами ожидается туман.