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О шторме предупредили жителей трех областей республики
20 Января 2020 15:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации Казгидромета, 21 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%
20 января и 21 января в Костанайской области местами сохраняется гололед. 21 января днем на большей части ожидается снег, местами метель, туман. Вероятность шторма 90-95%
В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на большей части снег, местами низовая метель, туман. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
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