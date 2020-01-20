О шторме предупредили жителей трех областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 21 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%

20 января и 21 января в Костанайской области местами сохраняется гололед. 21 января днем на большей части ожидается снег, местами метель, туман. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на большей части снег, местами низовая метель, туман. Вероятность шторма 90-95 %.