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О шторме предупредили жителей трех областей республики

20 Января 2020 15:24
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О шторме предупредили жителей трех областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
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