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О шторме предупредили жителей трёх областей республики

12 Ноября 2019 21:00
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О шторме предупредили жителей трёх областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трёх областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 13 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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