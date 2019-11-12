О шторме предупредили жителей трёх областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трёх областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 13 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.