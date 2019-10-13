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О шторме предупредили жителей столицы и трех областей страны

13 Октября 2019 23:00
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О шторме предупредили жителей столицы и трех областей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики, перелает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 14 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске - ветер юго-западный, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области местами ожидаются туман, ветер южный с переходом на западный, 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер южный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидается гроза. Местами сохраняется ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман, утром и днем ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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