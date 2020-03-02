+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 18 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей республики

2 Марта 2020 14:39
Поделиться:
О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Осадки, гололед и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
Ясной будет погода в Казахстане второго марта Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли из-за гололеда Неблагоприятные метеоусловия в четырех городах РК будут 29 февраля

По информации РГП «Казгидромет», 3 марта в Акмолинской области местами сохраняется туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив