О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 3 марта в Акмолинской области местами сохраняется туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.