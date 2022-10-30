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О шторме предупредили жителей столицы и 13 регионов Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Октября 2022, 20:17
О шторме предупредили жителей столицы и 13 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о шторме в столице и 13 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 31 октября в Астане временами ожидается гололед.
На севере, западе Абайской области - туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке области, днем на востоке, западе Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области - гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, центре области - порывы 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области - туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области - туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный 15-20 м/с ожидается ночью на большей части, днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области.

На западе, севере, востоке Костанайской области - туман, гололед, низовая метель. Ветер южный ночью на западе, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.

Ночью и утром на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

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