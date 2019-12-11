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О шторме предупредили жителей СКО

11 Декабря 2019 15:00
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О шторме предупредили жителей СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение распространило РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, 12 декабря в Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 12 декабря ожидается туман. Днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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