Новости
О шторме предупредили жителей СКО
11 Декабря 2019 15:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение распространило РГП «Казгидромет».
Новости по темеТуман, снег, дождь: прогноз погоды на 11 декабря Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря
По информации синоптиков, 12 декабря в Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловске 12 декабря ожидается туман. Днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Шторм ожидается в Нур-Султане
- Как получать хороший урожай с минимумом усилий, придумал школьник из СКО
- Лучшего юного изобретателя выбирают в Северном Казахстане
- Аномальное тепло сменится похолоданием в Казахстане
- Медсестру неотложки и ребенка вовремя доставили в больницу полицейские СКО
- Туман, снег, дождь: прогноз погоды на 11 декабря
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047