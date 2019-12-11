О шторме предупредили жителей СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение распространило РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 12 декабря в Северо-Казахстанской области днем ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 12 декабря ожидается туман. Днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.