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О шторме предупредили жителей семи регионов РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Ноября 2022, 19:17
О шторме предупредили жителей семи регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 11 ноября временами ожидаются гололед, поземка. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области - осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области - туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, востоке, юге Атырауской областиожидается туман.

На севере, западе, в центре Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

На севереМангистауской области - туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на западе области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области - снег. На севере, западе, юге области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с


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