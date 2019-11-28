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О шторме предупредили жителей ряда областей
28 Ноября 2019 23:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации синоптиков, 29 ноября в Атырауской области местами ожидается туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
29 ноября- 1 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, утром и днем 29 ноября, сутки 30 ноября-1 декабря местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%
29 ноября в Мангистауской области местами ожидаются гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается ветер юго-восточный 18 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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