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О шторме предупредили жителей ряда областей страны

6 Декабря 2019 18:39
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О шторме предупредили жителей ряда областей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, 7 декабря в Кызылординской области сохраняется юго-западный ветер, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Местами ожидаются метель, гололед. В Костанае ожидаются ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью метель. Вероятность шторма 90-95%.

В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Актобе ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 16 м/с.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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