Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
О шторме предупредили жителей Мангистауской области
6 Марта 2020 10:00
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – О шторме предупредили жителей Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПыльная буря ожидается в Атырауской области Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны Шторм ожидается в Северном Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», 6 марта в Мангистауской области местами ожидаются туман, днем пыльная буря. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с
В городе Актау 6 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Дождь и снег ожидаются в пятницу на юге Казахстана
- В Балхаше и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Пыльная буря ожидается в Атырауской области
- Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны
- Шторм ожидается в Северном Казахстане
- Леопард снова попал в фотоловушку в Мангистауской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047