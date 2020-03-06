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О шторме предупредили жителей Мангистауской области

6 Марта 2020 10:00
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О шторме предупредили жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – О шторме предупредили жителей Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 6 марта в Мангистауской области местами ожидаются туман, днем пыльная буря. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с

В городе Актау 6 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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