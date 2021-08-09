О шторме предупредили жителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Днем 10-12 августа на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

В городе Петропавловск ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается очень сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В г. Нур-Султан ожидается гроза.