О шторме предупредили жителей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
Днем 10-12 августа на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
10 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Караганде днем ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.
В городе Петропавловск ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается очень сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.
Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В г. Нур-Султан ожидается гроза.
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