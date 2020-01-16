О шторме предупредили жителей еще трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 17 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель. Ветер западный, ночью местами 15-20 м/с. В Уральск:е ожидаются гололед, ветер западный, ночью порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 м/с. В Актобе ожидаются метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В городе Петропавловске января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.