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О шторме предупредили жителей еще трех областей

16 Января 2020 20:12
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О шторме предупредили жителей еще трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, 17 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель. Ветер западный, ночью местами 15-20 м/с. В Уральск:е ожидаются гололед, ветер западный, ночью порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 м/с. В Актобе ожидаются метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В городе Петропавловске января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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