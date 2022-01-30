О шторме предупредили жителей большинства регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 31 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере и северо-востоке области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области порывы 18 м/с.
На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области 15-20 м/с.
На севере Кызылординской области ожидается туман.
На севере, юге Мангистауской области ожидается гололед. На северо-западе области ожидается туман.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.
31 января-1 февраля на юге, западе Туркестанской области и в горных, предгорных районах ожидается туман.
В городе Шымкенте ночью и утром 31 января-1 февраля ожидается туман.
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