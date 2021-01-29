О шторме предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О штормовом ветре с порывами до 20 метров в секунду предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 января на территории Атырауской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает, если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться внутри капитальных строений и сооружений. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов , так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам. Также следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Опасно находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Дома все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Владельцам автотранспорта и маломерных судов на море следует учитывать быстро меняющиеся погодные условия», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДЧС Атырауской области.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в трех областях Казахстана.