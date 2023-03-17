О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 18 марта в Алматывременами ожидается туман. В Шымкенте- ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области - порывы 15-20 м/с.

18-20 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Во второй половине дня 18 марта на севере Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере области - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на большей части области 2-7 тепла.

В центре, на востоке Кызылординской областиожидается ветер восточный днем 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской областиожидаются туман, гололед.

Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области - гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской областиожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 25 м/с.



