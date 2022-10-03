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О шторме предупредили жителей 5 регионов РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 18:30
О шторме предупредили жителей 5 регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

4 октября днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

4-6 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 04-06 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 6 октября - порывы 23 м/с.

4 октября н а севере, востоке Жетысуской области - ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге, центре области - порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.


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