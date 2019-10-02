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О шторме предупредили североказахстанцев
2 Октября 2019 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О шторме предупредили североказахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации Казгидромета, днем 3 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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