О шторме предупредили североказахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О шторме предупредили североказахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, днем 3 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.